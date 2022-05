Il libro del pozzallese Calogero Castaldo si presenta a Torino

“Annuncio con molto piacere la mia presenza a Torino dove porterò il messaggio di Kaùna e dei tanti migranti che ho avuto l’onore di conoscere a Pozzallo. Vi aspetto nel pomeriggio del 19 maggio, a partire dalle 15, presso lo stand E14 della mia casa editrice, la Di Leandro Editore”. Con questo annuncio sui propri social, lo scrittore e giornalista pozzallese Calogero Castaldo annuncia il suo approdo all’importante manifestazione piemontese dove porterà il messaggio del libro uscito ad ottobre, dal titolo “Kaùna e suo fratello”. Il libro racconta l’assurdo quanto disperato viaggio di una ragazza quindicenne assieme al fratellino di otto, partiti da Lomè, capitale del Togo, e giunti a Pozzallo, dopo mille peripezie.

“In questi giorni – dice l’autore – si parla nuovamente di immigrazione, dopo i recenti sbarchi che hanno coinvolto anche la mia città. Tutti gli occhi del mondo sono giustamente rivolti verso l’est europeo e su quello che sta accadendo in Ucraina. Non dimentichiamoci, però, che in Libia ci sono ancora i campi di concentramento per i migranti e che ci sono uomini, donne e bambini che hanno diritto allo stesso aiuto che viene dato alle popolazioni dell’est europeo. Porterò con forza il mio messaggio a Torino – continua ancora Castaldo – e spero di incontrare più gente possibile, al fine di poter raccontare i miei venti anni di giornalismo e i tanti uomini e le tante donne che ho conosciuto al porto di Pozzallo, dopo ogni sbarco. Non si spengano mai le luci sul problema immigrazione”.

Sarà possibile incontrare l’autore pozzallese giorno 19 maggio presso lo stand allestito dalla casa editrice che ha pubblicato il libro, la “Di Leandro Editore”. La casa editrice romana avrà uno spazio riservato all’interno della fiera, per l’intera settimana, con uno stand arricchito da tutte le pubblicazioni edite nell’ultimo periodo.