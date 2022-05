Ragusa. Approvato il regolamento del Mercato Ortofrutticolo

Nella seduta del Consiglio Comunale di Ragusa del 3 maggio scorso, è stato approvato il Regolamento del Mercato Ortofrutticolo.

“Con questo atto – spiega il vicesindaco con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra – continua l’attività del Settore competente per materia di adeguare l’attività regolamentare dell’Ente alle avvenute sopravvenienze normative. Infatti, il precedente regolamento è stato approvato nel lontano 1975 ed era stato deliberato dalla Giunta Comunale anziché dal Consiglio Comunale al cui organismo esprimo il plauso per averlo approvato alla unanimità. Il Mercato comunale di Ragusa è un piccolo mercato all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati o comunque conservati, in cui si svolgono le operazioni commerciali tra grossista e dettagliante, ma nel quale, con l’approvazione del regolamento, si svolgeranno anche attività complementari alle funzioni mercatali, come ad esempio quelle di rilevazione statistica dei prezzi da trasferire all’Istituto Centrale di Statistica per il tramite delle Camere di Commercio che offrono agli operatori il servizio di rilevazione dei prezzi di mercato o di altri servizi che possono essere dati in concessione come il servizio di pesa pubblica “.

“Sebbene la struttura sia di modeste dimensioni – aggiunge ancora il vice sindaco Licitra – rappresenta nel panorama dell’economia agricola del territorio, un punto di riferimento importante. E’ intendimento infatti di questa Amministrazione comunale valorizzarlo sempre più, come testimoniato dall’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria, nonché dagli atti – ivi incluso il regolamento, esitato dal massimo consesso, che saranno adottati in materia.”

