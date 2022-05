Ragusa. Presentato progetto Cives Up della Scuola Diodoro Siculo

Gli alunni della 2C della Scuola media Diodoro Siculo di Ragusa, guidati da una loro insegnante Vanessa Disalvo, stanno portando avanti un progetto di cittadinanza, dal titolo “Cives Up”, inserito in una rete nazionale di scuole e basato sul Service leraning. un’idea di scuola civica come luogo di incontro tra sapere formale e informale che si realizza nell’integrazione tra scuola e territorio e nella realizzazione di esperienze di apprendimento significativo con finalità di interesse sociale.

Gli studenti al fine di spiegare il progetto che intendono realizzare, hanno chiesto un incontro al Comune con il sindaco Peppe Cassì. Il primo cittadino mostrando grande interesse per il lavoro che i giovani intendono portare avanti all’interno dell’attività didattica, che mostra uno spiccato senso civico dei ragazzi, ha ricevuto nel pomeriggio di ieri al Comune la classe della Scuola media Diodoro Siculo.

“L’Amministrazione comunale – ha tenuto a sottolineare il sindaco Cassì rivolgendosi agli studenti ricevuti presso la sala Giunta – è a vostra completa disposizione e collaborerà ad ogni vostra iniziativa finalizzata a migliorare la nostra città”.

