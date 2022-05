Basket. A Ragusa le Finali Nazionali Under19 Eccellenza

Si è tenuta presso la sala consiliare del comune di Ragusa la conferenza stampa di presentazione delle Finali Nazionali Under19 Eccellenza maschile di basket che per la prima volta si terranno a Ragusa dal 6 al 12 Giugno prossimi. Si tratta di uno degli eventi più rilevanti nel panorama del basket nazionale che nelle giornate in programma vedranno arrivare e sfidarsi nei due impianti cittadini, le migliori 16 squadre nazionali qualificate alla fase finale.

Sei giorni di puro spettacoloche coinvolgeranno il parquet del PalaPadua e del PalaMinardi e che culmineranno nella finalissima del 12 giugno dove verrà incoronata la squadra campione d’Italia.

Ad ospitare l’evento sarà la Virtus Kleb Ragusa che metterà a disposizione uomini e mezzi per la buona riuscita dell’evento. La città di Ragusa si riempirà di atleti, staff tecnici, famiglie, giornalisti e appassionati di sport che potranno ammirare le meraviglie del capoluogo ibleo. Ragusa è stata scelta dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) perché ritenuta idonea per ospitare un evento di tale portata avendo a disposizione impianti sportivi e strutture ricettive all’altezza del compito assegnato. Una grande occasione per Ragusa che avrà in quella settimana i riflettori puntati e che vedrà grandi personalità dello sport essere presenti non solo per godere di una manifestazione sportiva di grande interesse nazionale ma anche per le bellezze e le attrazioni che la città iblea potrà regalare.

Salva