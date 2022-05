Taormina. International Book Festival 2022 dal 16 al 20 giugno

Il fascino della letteratura unito alla bellezza di un luogo unico al mondo. È la perfetta combinazione di Taobuk, Festival letterario internazionale che si terrà dal 16 al 20 giugno a Taormina. Festival che unisce la tradizione di Taormina come capitale cosmopolita della letteratura e delle arti, rifugio di personalità eccentriche ed eccellenti come Tennessee Williams, Truman Capote, Picasso, Richard Strauss. Il Festival è ideato e diretto da Antonella Ferrara. Quest’anno il tema scelto da Taubuk si intitola “Verità” attorno al quale prende forma il calendario degli incontri con l’aiuto di autorevoli scrittori, pensatori e artisti, in un fitto flusso di idee e novità. Al centro del festival c’è la letteratura vista dal punto di vista degli scrittori internazionali. La conferenza stampa è indetta il 9 maggio alle 11,00 nel palazzo della regione siciliana ex Esa a Catania. Il programma sarà illustrato da Antonella Ferrara, presidente e direttore artistico di Taobuk. Fitto anche il programma degli interventi relativi alle cariche istituzionali.

