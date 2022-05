Ciclismo. Gsd Almo Nial Nizzoli conquista 2° posto a Pergusa

Una due giorni proficua, a Pergusa, per il Gsd Almo Nial Nizzoli che ha conquistato il secondo posto nella classifica per società al termine di una prova convincente dei propri atleti sia nella crono del sabato quanto nella gara in linea della domenica. In particolare, nella competizione a cronometro, per la società monterossana sono arrivate le maglie di tre titoli regionali con Luca Brancato nella categoria Allievi, Clelia Centamore nelle Allieve e Margherita Putelli tra le Esordienti donne. Da sottolineare, poi, il terzo posto di Marco Brancato nella categoria Juniores. Per quanto concerne, invece, la competizione della domenica, da registrare, il successo di Putelli nella categoria Esordienti, quello di Centamore tra gli Allievi, il quinto posto di Brancato nella categoria Juniores oltre al sesto di Alessandro Cangemi nella stessa categoria. Infine, il terzo posto di Simone La Rocca tra gli Esordienti. “Una bella affermazione – sottolinea Giuseppe D’Aquila del Gsd Almo Nial Nizzoli – i nostri ragazzi ci hanno sempre creduto e sono riusciti nell’intento di portare a casa una serie di risultati degni della massima nota. Voglio anche mettere in evidenza il grande lavoro del nostro direttore sportivo Giorgio Scribano che ha saputo amalgamare un gruppo destinato a regalarci ancora grosse soddisfazioni. Cercheremo di conquistare altri traguardi di un certo spessore, è l’obiettivo che ci siamo prefissati per questa stagione”.

