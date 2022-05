80 alunni Euroform ottengono la qualifica ed entrano nel mondo del lavoro

Ben 80 ragazzi questa settimana hanno sostenuto la parte pratica degli esami che rilasciano la qualifica professionale e da oggi possono entrare a pieno diritto nel mondo del lavoro. Sono gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola dei mestieri Euroform nei settori di Acconciatura, Estetica e Sarto Stilista. Gli studenti avevano in precedenza sostenuto la parte teorica che metteva alla prova la loro conoscenza delle materie di base. Con questa seconda prova, abilità pratiche, il loro primo ciclo di studi è giunto al termine. Per loro adesso si aprono le porte del mondo del lavoro o, in alternativa, del proseguo degli studi che li porterà al termine del quarto anno ad una ulteriore prova per il diploma tecnico e l’abilitazione professionale. A seguirli in quest’ultima tappa del triennio i docenti tecnici. Angelo Modica e Maria Carmela Modica Belviglio per l’acconciatura, Teresa Pitino, Graziana Cavallo, Chiara Calabrese e Stefania Modica Belviglio per l’estetica, Fabrizio Minardo e Federica Minardo.

Salva