Ragusa, reparto covid abbandonato in Ospedale

Un cittadino (di cui è stata naturalmente accertata l’identità) lamenta e documenta fotograficamente una situazione logistica del reparto Covid dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa che lascia veramente a desiderare, nonostante a fare da contraltare ci sia l’eccezionale spirito di sacrificio del personale addetto al reparto. Nella sostanza l’uomo lamenta e documenta, in particolare, la presenza di un letto di degenza, regolarmente occupato, posto accanto ai bidoni dei rifiuti e il fatto che un paziente sia stato lasciato nel corridoio, in attesa che si liberasse un posto letto, per l’intera giornata di giovedì e la nottata successiva di venerdì senza nemmeno una coperta. “Insomma qualcosa che mai ci si sarebbe aspettato dalla sanità ragusana – denuncia Sinistra Italiana – che vanta ben altri meriti ed eccellenze. Rivolgiamo un appello ai vertici dell’Asp affinchè la segnalazione non cada nel vuoto e si provveda a sanare la situazione”.

