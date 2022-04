Microdiscariche a Vittoria. Interrogazione Consigliere Pelligra

Nessun tipo di delibera, nessun atto concreto, nessuna telecamera per cercare di scoraggiare chi si disfa dei rifiuti in maniera illegittima. E’ quanto rileva il consigliere comunale di Vittoria Biagio Pelligra, segretario cittadino del Mpsi, dopo che, ieri sera, durante il question time in Consiglio comunale a Vittoria, l’Amministrazione comunale non ha saputo dare una risposta tecnica ai contenuti dell’interrogazione che lo stesso Pelligra aveva depositato nel mese di marzo. “Ho segnalato, purtroppo – sottolinea il consigliere comunale – la presenza di microdiscariche abusive dentro e fuori il perimetro urbano. E’ una situazione grave quella che attanaglia la nostra città. Mi ero, dunque, premurato di redigere l’interrogazione per sapere in che modo intendesse muoversi l’Amministrazione. Ieri sera, pur non essendo l’assessore al ramo, è stato Fiorellini a replicare alle mie richieste sottolineando che è intenzione della Giunta Aiello avviare un’attività che possa sviluppare un determinato senso di educazione nei confronti di quei cittadini riottosi che ancora si ostinano a conferire i rifiuti come se nulla fosse, abbandonandoli ovunque. Ovviamente, mi sono dichiarato non soddisfatto di una risposta che non ha fornito alcun dato di tipo tecnico e, soprattutto, amministrativo e ho sollecitato ulteriormente l’Amministrazione comunale a darsi da fare perché questa situazione possa essere governata con strumenti adeguati. E’ evidente che la ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale non può, da sola, affrontare la situazione ed è indispensabile che possano arrivare delle risposte all’altezza del compito da fronteggiare da parte di un’Amministrazione comunale che, purtroppo, non ha ancora adottato un solo atto che possa definirsi tale per garantire risposte di un certo tipo alla cittadinanza. Speriamo si faccia meglio in futuro”.

Salva