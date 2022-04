Sei giocatori del Ragusa Calcio convocati da Marchese al Conifa

In vista del campionato europeo della Confederation of independent football associations (Conifa), in programma a Nizza dal 3 al 12 giugno, il commissario tecnico della Sicilia football association, Giovanni Marchese, ha convocato sei giocatori dell’Asd Ragusa calcio 1949 che ha vinto il campionato di Eccellenza siciliano, girone B, e che ha conquistato la Coppa Italia d’Eccellenza siciliana. Si tratta del portiere Antonino Busà, del difensore Roberto Miano, degli attaccanti Luca Belluso, Gabriele Cacciola, Alessandro Randis e Giuseppe Grasso. “Per noi – spiegano dalla società azzurra – l’ulteriore suggello a una stagione davvero indimenticabile. Occorre evidenziare che tra tutti i convocati delle varie squadre, saranno selezionati 21 giocatori per prendere parte alla competizione europea. Facciamo i migliori auguri ai nostri ragazzi con l’auspicio che la maggior parte di loro possa partecipare a questo straordinario appuntamento che rappresenterà una vetrina di sicuro spessore per quanti avranno la possibilità di esserci”.

Salva