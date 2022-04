Mobilità Erasmus + in Turchia per gli alunni del Verga di Comiso

Una delegazione dell’IC “G. Verga” di Comiso, guidata dalla coordinatrice dei progetti Erasmus dell’istituto prof.ssa Francesca Belluardo, e formata dalla prof. Maria Spampinato, dalla Direttrice dei servizi amministrativi Anna Battaglia, da tre alunne della classe 2B della scuola secondaria di primo grado Martina Brunco, Maria Giulia Morale e Giulia Rosano, si è recata ad Istanbul in Turchia dal 3 al 9 aprile 2022. Qui la nostra delegazione ha incontrato i paesi partner Polonia, Turchia, Nord Macedonia e Romania per trattare il tema topico del progetto “Make the Social Media a Safe Place” (Rendi i social media un posto sicuro). Nella scuola ospitante è stato trattato l’argomento attraverso varie attività sul tema di grande attualità “La dipendenza dai social media: cos’è e come si combatte?”. La delegazione ha avuto modo di socializzare proficuamente con colleghi e compagni coetanei, ricevendo un’ospitalità calorosa e mettendo a frutto le competenze in lingua inglese. Il nostro istituto ha vinto la logo competition, ha avuto la possibilità di visitare Sultanahmet e il magico centro storico di Istanbul. Molto soddisfatte le alunne che hanno descritto la mobilità come stimolante e indimenticabile anche dal punto di vista relazionale. Hanno infatti stretto molte amicizie, hanno perfezionato il loro inglese e hanno visitato posti appartenenti ad un altro mondo.

Salva