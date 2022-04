Con determinazione dirigenziale n.2465 del 22/04/2022 è stato approvato un nuovo bando del progetto “Sto a Ragusa 2022”.

“Con questo atto, giunto alla sua quarta edizione – dichiara il vicesindaco con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra – prosegue l’intendimento di questa Amministrazione per favorire ed incentivare, piccole attività economiche, che fanno parte integrante del tessuto socio-economico della nostra città e che ne contribuiscono allo sviluppo . Il bando finanzia nuove imprese o imprese già esistenti che intendono insediarsi e/o ampliare la loro attività imprenditoriale. Le stesse potranno beneficiare di 8.000,00 auro a fondo perduto a fronte di un investimento di almeno €. 15.000,00”.

L’incentivo riguarda tutte le attività che verranno ubicate nel perimetro: piazza del Popolo, viale Tenente Lena, Viale del Fante, Via Palermo, Via Padre Anselmo da Ragusa, Via Sacerdote di Giacomo, Via delle Palme, Via Mariannina Schininà, via SS. Salvatore, via Gagini, via Generale Cadorna, via Luciano Nicastro, via Armando Diaz, via San Vito, ponte Papa Giovanni XXIII, via Giovanni Meli, via Suor Maria Boscarino, viale Leonardo da Vinci. ll termine di presentazione delle domande è di 60 giorni partire dalla pubblicazione all’albo pretorio della determina di approvazione dell’avviso. Le istanze pertanto dovranno pervenire entro e non oltre la data del 20 giugno 2022. Le domande vanno presentate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Salerno Susanna presso il Settore Sviluppo Economico,tel. 0932 676 442.

