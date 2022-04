Monterosso Almo. In aumento i positivi covid

A proposito di prevenzione contro il coronavirus nella cittadina montana interviene con un comunicato Santi Benincasa, candidato sindaco “ Noi siamo Monterosso “ . “ Mi sarei aspettato un intervento da parte del sindaco Salvatore Pagano che è l’autorità sanitaria di un paese ed invece nulla, cosa si aspetta? Il sistema sanitario è ad un passo dal tracollo, – ribadisce Benincasa – i cittadini oltre a pensare alle tasse e cercare di arrivare a fine mese con le loro pensioni o con lo scarso stipendio mensile, devono comprare anche i test per i tamponi anticovid, che per una famiglia incidono non poco. Il sindaco forse non è a conoscenza che i positivi covid stanno crescendo in maniera esponenziale, oggi ufficialmente 80, ma altrettanti non noti.

Quello che si nota – afferma Santi Benincasa- è la latitanza del sindaco. Cosa aspetta a trovare un argine a questa vertiginosa crescita dei contagi, quali soluzioni intende adottare? Ad oggi dimostra scarsa efficienza e pochissimo interesse verso la salute pubblica. Attendiamo con ansia- conclude Benincasa- un intervento urgente in merito, già da subito o meglio anche prima.”

