Modica calcio all’ultimo ostacolo. A Mazzarrone gara decisiva

Allenamento di rifinitura oggi pomeriggio per il Modica Calcio di Giancarlo Betta, che ha preparato minuziosamente la gara che deciderà la stagione dei rossoblù per quanto riguarda il campionato.

Domenica pomeriggio, infatti, i rossoblù del trio Pitino – Radenza – Di Raimondo sarà di scena al Comunale di Mazzarrone ospite dei giallorossi di Samuele Costanzo capolista del girone D con due lunghezze di vantaggio nei confronti dei rossoblù della Contea.

Ai padroni di casa basterà non perdere per festeggiare la promozione in Eccellenza, mentre il Modica dovrà assolutamente ottenere i tre punti per superare i loro avversari in classifica per ottenere il salto nel massimo campionato di calcio regionale.

“Domenica sarà sicuramente la partita più difficile della stagione – spiega Giancarlo Betta – loro sono un ottima squadra costruita per vincere sin dall’inizio. Noi, abbiamo intrapreso questo percorso strada facendo e siamo riusciti a raggiungere questo traguardo dopo un lungo inseguimento. Per quanto dimostrato dalle due squadre in questo campionato e numeri alla mano – continua – credo che sia Modica, sia Mazzarrone meritano di andare in Eccellenza e sono convinto che entrambe le squadre e le rispettive dirigenze in un modo o nell’altro centreranno l’obiettivo. Sarà una partita difficilissima perchè il Mazzarrone è in un buon momento di forma e ha disputato una grande stagione. Sono una squadra fisica che inoltre gioca bene con giocatori di esperienza che sanno quello che devono fare in campo. Noi – conclude Betta – dovremo essere bravi a riconoscere i loro punti di forza e allo stesso tempo esprimere al meglio il nostro gioco cercando di essere ordinati, aggressivi e concentrati dall’inizio alla fine. Sappiamo che serve una grande prestazione per provare a coronare il nostro sogno”.

