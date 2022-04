Mazzarrone – Modica a porte chiuse. Poche speranze per i tifosi

Mazzarrone- Modica si giocherà a porte chiuse. Quindi le polemiche a distanza via social tra le tifoserie e tra le stesse società sembrerebbero essersi risolte con una soluzione pilatesca: nessun tifoso sugli spalti, né di fede etnea né modicana. A comunicarlo è stato lo stesso sindaco di Mazzarrone, chiamato dal collega di Modica, il quale si è subito interessato leggendo la notizia circa la vendita dei tagliandi vietata ai residenti a Modica. In realtà erano pronti 130 biglietti per i supporters rossoblù che, nel frattempo, si erano già organizzati con i pullman. Però l’esiguità della tribuna(280 posti di capienza) ha sconsigliato di aprire le porte al pubblico. Il Commissariato di Polizia di Modica ha ufficializzato la decisione di lasciare chiusi gli spalti dello stadio mazzarronese. Non resterà che seguire la propria squadra sulla pagina FB di Rtm che trasmetterà in diretta l’incontro.

