Haiti. Atterraggio d’emergenza in autostrada aereo da turisismo

Ennesima tragedia nella poverissima e disastrata nazione di Haiti, dopo la morte di sei persone, oltre ad almeno 15 feriti gravi, dopo l’impatto tra un aereo da turismo e un tir nell’autostrada che conduce nella capitale Port-au-Prince. L’aereo su cui viaggiavano cinque persone stava cercando un’atterraggio di emergenza in autostrada per una probabile avaria al motore. Una decisione presa dal pilota altamente rischiosa che ha innescato una carambola di incidenti, nei quali oltre all’impatto con al tir, ha coinvolto anche un autobus di linea e un motociclista, deceduto sul colpo. “Confermo la morte del pilota dell’aereo e degli altri quattro occupanti dell’aereo. Altre cinque persone che erano a bordo dell’autoarticolato colpito dall’aereo, sono rimaste gravemente ferite, e molte altre ancora nel coinvolgimento dell’autobus di linea” ha detto il giudice Moïse Jean, incaricato di relazione sull’accaduto. Il primo ministro di Haiti, Ariel Henry: “Esprimo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime, che questa nuova desolante tragedia. Henry ha sottolineato di aver ordinato alle autorità di avviare accurate indagini per determinare le cause di questo tragico incidente che coinvolge tutto il Paese.

Salva