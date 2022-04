Scuola. Al “Cataudella ” di Scicli progetto per 59 mila euro

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Quintino Cataudella” di Scicli è stato autorizzato dal Ministero dell’Istruzione ad attuare il progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen di 75 pollici e di notebook, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la

qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le

attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

L’importo del progetto è di 59.100,76 euro. Esso si inserisce nel PON – FESR – REACT EU – Asse V – Priorità d’investimento: “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”.

