Caffè Quasimodo: una “storia di vita” nel libro di Tullio Sammito

Sarà dedicato alla memoria storica il prossimo appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, che si terrà sabato 23 aprile, alle ore 17.30, al Palazzo della Cultura nell’ambito della 16^ stagione culturale 2021-2022.

Al centro della serata la presentazione del libro “Silvano / Turiddu. Una storia di vita”, scritto dal ragusano Tullio Sammito, già Dirigente scolastico dell’Istituto “G. Vico” di Ragusa e del Liceo Scientifico “Galilei – Campailla” di Modica.

A coordinare la serata sarà Giuseppe Macauda, componente del Caffè Quasimodo; interverranno Giancarlo Sammito, poeta e scrittore, curatore di manifestazioni culturali presso la Sala del Grechetto della Biblioteca Sormani di Milano, e Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo.

L’attrice Carla Cintolo e Tulliola Sammito, esperta in comunicazione, leggeranno brani del libro, mentre il M° Sergio Carrubba arricchirà la serata con intermezzi musicali.

“L’efficacia di questo libro –afferma Domenico Pisana – sta tutta nella capacità di un figlio di mettere in circolarità ermeneutica tre elementi: la memoria, il tempo e la storia, con una narrazione che risulta capace di riportare in superficie fatti, eventi, luoghi e persone salvandoli dall’oblio. Tullio Sammito mette il lettore, grazie anche al rilevante apparato iconografico, di fronte ad una narrazione a tratti commovente ed essenzializzata nelle varie espressioni della personalità paterna: la vita, la guerra, i rapporti affettivi e familiari, le angosce, le lotte, e tutto quanto ha caratterizzato la storia di Turiddu, morto molto giovane. Sicuramente questa pubblicazione tiene vive l’ ‘identità collettiva’ della nostra storia; libri come questi insegnano che non ci si può assuefare all’idea di un ‘oggi senza passato’, pena la perdita del senso del futuro”.

