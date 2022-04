Pozzallo. Si asfalta gran parte della Via Verdi e Via Solferino

Dopo più di cinquant’anni si comincia ad asfaltare due fra le più antiche strade di Pozzallo. Questa mattina si inizia con la via Solferino, dall’incrocio di via Dogali fino all’Asilo Santina Giunta e poi si continuerà con la via Giuseppe Verdi, sempre da Via Dogali fino alla Chiesa Madre.

Con una seconda gara, che si concluderà dopodomani, si proseguirà il mese prossimo con la via Repubblica sempre nel tratto compreso tra la via Dogali e fino alla zona retrostante la Chiesa Madonna del Rosario

