New York è la città con più stelle al mondo? Scopriamo la classifica!

Le stelle degli Oscar dove sono nate?

Grazie alla ricerca pubblicata sul blog L’insider, si è potuto capire come ci siano diverse città Usa che hanno il primato di attori, a cui hanno dato i natali, che hanno vinto, nel corso della loro carriera, almeno un Oscar. D’altra parte, quando si parla di cinema, il primo pensiero è chiaramente legato a quella inimitabile statuetta, che segna il confine tra una carriera normale e una da non dimenticare.

Il maggior numero di attori che hanno vinto la Palma d’Oro, per quanto riguarda invece i registi, è nato negli Usa. Sono ben 23 i registi americani che hanno stravinto a Cannes: un risultato che non deve affatto stupire, dal momento che Hollywood ha dato i natali a personaggi che hanno scritto la storia del cinema.

Negli Usa, nello specifico a New York, è nato un fenomeno come Martin Scorsese, ma è originario di queste latitudini anche Clint Eastwood. Si tratta dell’unico regista originario della California che è stato in grado di portarsi a casa questo particolare titolo.

Alle spalle dei dominatori americani, troviamo la Francia. Non è affatto una sorpresa, soprattutto per via del fatto che il premio della Palma d’Oro viene consegnato a Cannes, proprio in territorio transalpino. Otto registi che hanno ottenuto tale riconoscimento sono nati a Parigi, mentre gli altri provengono dai territori più disparati della Francia. Basti pensare a Laurent Cantet, che è nato in quel di Melle, che nel 2008 ha vinto la Palma d’Oro grazie alla sua pellicola “The Class”.

Anche in Inghilterra non mancano i registi che hanno trionfato a Cannes. Tra gli altri, impossibile non citare una vera e propria leggenda come David Lean. Sì, avete capito bene, si tratta del regista del film “Lawrence of Arabia”, nato in quel di Croydon, presso la capitale inglese. Un occhio di riguardo anche per Mike Leigh, grande interprete del realismo sociale che, nonostante il legame con Salford, è nato nell’Hertfordshire, nello specifico nella cittadina di Welwyn Garden City.

Dove sono nati i manager più ricchi sul pianeta

Un’altra classifica molto interessante riguarda da vicino tutti quei manager che sono riusciti, grazie al percorso fatto in carriera, ad avere uno stipendio milionario. Tra i cento manager più pagati in tutto il mondo, non deve chiaramente stupire che ben settanta siano nati proprio negli Stati Uniti.

Scendendo un po’ di più nei particolari, è lo stato di New York ad aver dato i natali a ben 21 manager di spessore. Non solo, visto che 10 sono nati proprio nella città della Grande Mela: due su tutti, ovvero l’ad di Target Corporation, Brian Cornell, e il dirigente di JP Morgan Chase, ovvero James Dimon. Anche la Pennsyvlania sembra una terra particolarmente fertile per quanto riguarda i manager con un compenso milionario, dato che da queste parti ne sono nati ben nove tra i cento più ricchi in tutto il mondo.

Se gli Usa sono in cima anche a questa particolare classifica, va fatto senz’altro notare come ci siano altri Paesi che stanno crescendo notevolmente in tal senso. Un segnale importante per testimoniare quanto l’economia stia crescendo in Stati come l’India, ma anche Iran e Taiwan. Nel Paese indiano sono nati ben cinque top manager, mentre degli altri due Paesi sono originari tre manager ciascuno.

