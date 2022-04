Cuba. 30a Fiera Internazionale del Libro dal 20 al 30 aprile

L’Avana ospiterà in occasione della 30° edizione della Fiera del Libro, il più grande evento letterario del Paese, circa 25 autori internazionali. L’Istituto del Libro Cubano ha confermato la presenza di autori provenienti da Messico, Sud Africa, Venezuela e Brasile. La FIL, il cui Paese ospite è il Messico, cercherà di mostrare la ricchezza culturale di questo Paese, che è il primo a ripetersi come ospite d’onore all’evento internazionale. Il presidente dell’Istituto cubano del libro, Juan Rodríguez Cabrera, ha confermato la presenza di importanti artisti e sarà dato spazio nel programma ad altri manifestazioni quali fotografia, cinema, radio e televisione. Il vicepresidente editoriale dell’ICL, Josué Pérez, ha affermato che la lista degli ospiti stranieri potrebbe aumentare nei prossimi giorni, anche se è già garantita la presenza di intellettuali come Ignacio Ramonet, Frei Betto, Alfredo Serrano Mancilla e Víctor Hugo Morales. L’evento si svolgerà nel Parco Storico Militare di San Carlos de La Cabaña e nel Centro Storico dell’Avana. Altre sedi saranno il Palazzo Tecnologico della Finca de los Monos, la Fiera Agricola Boyeros e il Padiglione Cuba. Pérez ha anche riferito che la Fiera, posticipata nel 2021 a causa della pandemia, porterà 900 novità editoriali, 4.000 titoli, quattro milioni di copie cartacee e diverse proposte in formato digitale. La 30° edizione, renderà omaggio alle opere Ismaelillo, di José Martí, e al romanzo Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, di Cirilo Villaverde. La capitale Havana sarà ospite d’onore della 46a Fiera Internazionale del Libro di Buenos Aires, che si svolgerà dal 28 aprile al 16 maggio, come segno della riattivazione post-pandemia delle attività internazionali di promozione della cultura latinoamericana.

Salva