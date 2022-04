Confcooperative Ragusa. Nuovo webinar su internazionalizzazione

Un percorso di internazionalizzazione non può prescindere dalla fase, forse la più importante, del B2B con potenziali operatori commerciali. Ecco perché Confcooperative Sicilia, con in testa il presidente Gaetano Mancini, nell’ambito del progetto Print cofinanziato dall’assessorato per le Attività produttive della Regione Sicilia, ha voluto organizzare un webinar in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, per la presentazione di “Business Matching” la piattaforma da poco lanciata da Cdp per sostenere le Pmi italiane nella ricerca di controparti all’estero. Mercoledì 20 aprile, dalle 11 alle 12,30, l’appuntamento con la partecipazione del dott. Riccardo Honorati Bianchi, responsabile supporto iniziative Sistema di Paese di Cassa depositi e prestiti. “Per le cooperative siciliane – commenta Antonello Ciambriello responsabile dell’ufficio della confederazione dedicato alle Politiche di Internazionalizzazione e Mercati – siamo convinti che questa sarà una importante opportunità per raggiungere gli operatori commerciali di Cina, Giappone e India dove la piattaforma è già attiva”. Dal canto suo, Emanuele Lo Presti, responsabile coordinatore del progetto, evidenzia come, anche in provincia di Ragusa così come nel resto dell’isola, si sta puntando ad assicurare, con iniziative del genere, il migliore supporto ai percorsi di internazionalizzazione delle imprese cooperative. “Tra l’altro – aggiunge – sono in programma altri appuntamenti a maggio per far sì che questo percorso formativo possa essere il più completo e approfondito possibile”. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare la sede territoriale di Confcooperative Ragusa in via Aldo Licitra al civico 9 oppure il numero di cellulare 338.3704363.

