INPS: calcolo importo dell’Assegno Unico 2022. A chi spetta?

(g.r.) Il primo fattore da considerare è l’ISEE. Viene poi tenuta in considerazione l’età dei figli, il loro numero e l’eventuale presenza di una disabilità che dà diritto a maggiorazioni. Le cifre riportate di seguito sono da considerarsi come accreditate dall’Istituto ogni mese, direttamente all’IBAN indicato dai beneficiari.

Con ISEE fino a 15.000 euro

175 euro per ogni figlio minorenne, 85 euro per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni, 85 euro per ogni figlio disabile da 21 anni in su. Previste maggiorazioni di 85 euro dal terzo figlio in poi, 30 euro per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori.

Con ISEE 20.000 euro

150 euro per ogni figlio minorenne, 73 euro per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni, 73 euro per ogni figlio disabile da 21 anni in su. Previste maggiorazioni di 71 euro dal terzo figlio in poi, 24 euro per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori.

Con ISEE 25.000 euro

125 euro per ogni figlio minorenne, 61 euro per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni, 61 euro per ogni figlio disabile da 21 anni in su. Previste maggiorazioni di 57 euro dal terzo figlio in poi, 18 euro per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori.

Con ISEE 30.000 euro

100 euro per ogni figlio minorenne, 49 euro per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni, 49 euro per ogni figlio disabile da 21 anni in su. Previste maggiorazioni di 43 euro dal terzo figlio in poi, 12 euro per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori.

Con ISEE 35.000 euro

75 euro per ogni figlio minorenne, 37 euro per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni, 37 euro per ogni figlio disabile da 21 anni in su. Previste maggiorazioni di 29 euro dal terzo figlio in poi, 6 euro per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori.

Con ISEE da 40.000 euro

50 euro per ogni figlio minorenne, 25 euro per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni, 25 euro per ogni figlio disabile da 21 anni in su. Previste maggiorazioni di 15 euro dal terzo figlio in poi, nessun ulteriore extra in caso di genitori entrambi lavoratori.

Per tutti, indipendentemente dall’ISEE, sono previste altre maggiorazioni: 20 euro per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni, 100 euro per nuclei con quattro o più figli, 105 euro per figlio minorenne non autosufficiente, 95 euro per figlio minorenne con disabilità grave, 85 euro per figlio minorenne con disabilità media, 80 euro per figlio maggiorenne con disabilità.

Il contributo è riconosciuto a tutti, anche a coloro con ISEE superiore a 40.000 euro. In tal caso (così come per chi non presenta il documento) è assegnato nella misura minima.

