Quali sono i videogame più venduti di sempre? La classifica

Chi non ha mai giocato almeno una volta in vita sua con un videogame? L’Italia non è rimasta insensibile al boom del fenomeno videoludico e già negli anni ’90 erano svariate migliaia le copie di Super Nintendo o PlayStation sparpagliate per lo Stivale. Quella del videogioco è diventata una vera e propria cultura, che affonda le sue radici già nella prima metà del XX secolo, quando venivano sperimentati i primi passatempi che prevedevano un collegamento a uno schermo e a un tubo catodico. Oggi i titoli di maggiore successo raggiungono tranquillamente le decine di milioni di unità vendute in tutto il mondo. I must che hanno scritto la storia, tra l’altro, vengono riproposti periodicamente con riedizioni aggiornate o celebrative, il che accresce di fatto il dato del totale delle vendite.

Se si pensa a un videogioco di successo, forse il primo titolo che viene in mente è “Super Mario World”, quarto capitolo della saga del baffuto idraulico della “grande N”, tanto che in Giappone era conosciuto anche come “Super Mario Bros. 4”. Nella classifica dei videogiochi più venduti, però, la pregiata cassetta del Super Nintendo si trova solo al 43° posto con 20 milioni e 610.000 copie, meno di quelle del primo “Sonic The Hedgehog”, che ha sfiorato i 24 milioni tra SEGA Mega Drive, Game Boy Advance e app Android. Già, le app. Ormai bisogna considerare anche i programmini offerti dagli store digitali nel computo dei videogiochi commercializzati. Ormai anche le slot giocabili online sono paragonabili a dei videogame o quantomeno contribuiscono al mercato dei giochi virtuali. Il settore dell’intrattenimento punta davvero forte sulla giocabilità concessa dai dispositivi mobile, che al giorno d’oggi godono anche di vere e proprie conversioni apposite di giochi usciti in primis su console.

Molti personaggi noti come Crash Bandicoot o Lara Croft non hanno saputo sfruttare le novità del mobile per rilanciarsi a dovere, al contrario di Sonic. Quello per Mega Drive è l’unico titolo dedicato al riccio blu tra i 50 videogiochi più gettonati di sempre, eppure il brand ha ancora un certo successo, come dimostra anche l’apprezzamento della critica sul film “Sonic 2”, che solo dopo una trentina di anni ha portato molti degli amici del porcospino sul grande schermo. Al contrario, Mario vanta addirittura 2 titoli nella top 10 dei giochi più venduti.

All’8° posto in graduatoria c’è infatti “Mario Kart 8”, uscito qualche anno fa sia su Wii U sia su Nintendo Switch, superando i 43 milioni di copie. Oltre 4 milioni in più, invece, per le primissime versioni di “Pokémon”, datate 1996. Sommando “Rosso”, “Blu” “Verde” (rilasciato solo in Giappone) e “Giallo” sono 47 milioni e 520.000 le copie vendute per quello che è evidentemente il titolo di maggior richiamo per una console portatile, il caro vecchio Game Boy, inizialmente addirittura incapace di riprodurre i colori su schermo. Al 6° posto in classifica, invece, troviamo il classico “Super Mario Bros.” del 1985, con 48 milioni e 240.000 copie.

Netto il distacco con “PlayerUnknown’sBattlegrounds”, prodotto in Corea del Sud e pubblicato nel 2017 per raggiungere i 70 milioni di unità. “Wii Sports”, uno dei titoli di lancio della Nintendo Wii, ha superato invece gli 80 milioni. È sul podio, però, che si inizia a fare sul serio. Il terzo videogioco più venduto della storia è “Tetris”, il celeberrimo puzzle game, che ha superato i 100 milioni di copie. A quota 160 milioni, invece, troviamo “Grand Theft Auto V” del 2013. In cima alla classifica, apparentemente irraggiungibile, c’è “Minecraft”, un titolo che ha letteralmente spopolato dal 2009 ad oggi, raggiungendo nientepopodimeno che i 238 milioni di copie vendute.

