Pozzallo. Sbarcati 505 migranti, accolti nella palestra comunale

La scorsa notte un barcone con 505 migranti è stato avvistato a poche miglia dalla costa di Pozzallo. Scattata immediatamente la macchina dell’accoglienza coordinata dal Prefetto di Ragusa, Ranieri.

Il Sindaco di Pozzallo ha messo a disposizione il palazzetto dello Sport per ospitare momentaneamente i migranti. Per tutta la notte le Autorità Sanitarie hanno iniziato ad eseguire i tamponi per il COVID. Le condizioni sanitarie sono complessivamente buone, nessun immigrato è stato trasferito in Ospedale. Com’era prevedibile la stagione primaverile si preannuncia calda per quanto riguarda il fenomeno migratorio nel Mediterraneo.

“Al Governo – dice il sindaco, Roberto Ammatuna – l’invito a porre grande attenzione al fenomeno e cominci ad affrontarlo con la massima urgenza. La raccomandazione è quella di trovarci di fronte ad esseri umani come noi. Non possono esserci profughi di serie A e profughi di serie B”. In questo momento tutti gli immigrati si trovano nel Palazzetto dello Sport.

U

Salva