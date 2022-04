Ieri sera seduta del Consiglio comunale di Modica

Breve seduta del consiglio comunale di ieri sera a Modica. Due soli punti all’ordine del giorno. La seduta si è aperta con la surroga della consigliera dimissionaria in seno alla 4^ commissione consiliare Ivana Castello e la trattazione 2° punto, quello concernente la variazione di Bilancio di previsione 2021 – 2023, anni 2022- 2023, per la contabilizzazione di maggiori trasferimenti statali e regionali. Su questo punto è stato presentato un emendamento da parte del Consigliere Agosta, in cui chiedeva di modificare in alcune parti la tabella della variazione di bilancio, che messa ai voti è stata respinta anche perché il segretario si era già espresso a tal proposito dando parere negativo. La deliberazione è stata messa a voti e approvata a maggioranza. Una piccola diatriba tra i consiglieri Ingarao e Castello e poi nulla più. Subito dopo il presidente Minioto, ha dichiarato chiusa la seduta.

