Comiso, auto contro saracinesca della Farmacia Noto

Un’auto ha sfondato la notte scorsa la saracinesca della farmacia Noto, in corso Ho Chi Min, a Comiso. Il conducente, proveniente da via Generale Girlando, non è riuscito a effettuare la svolta a sinistra ed è finito contro saracinesca e la vetrata d’ingresso dell’esercizio arrecando considerevoli danni. Indaga la polizia che sta effettuando gli accertamenti per verificare l’eventuale stato di ebbrezza dell’automobilista. In un primo momento si era ipotizzato al classico furto con spaccata.

