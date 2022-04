RSU 2022. Grande affermazione nella Scuola e conferma negli Enti locali

Le elezioni delle RSU 2022, hanno riguardato il Pubblico Impiego (FP-CGIL) e i lavoratori della conoscenza (FLC). Per quanto riguarda la scuola la CGIL è il primo sindacato in assoluto in tutta la Sicilia.

A Ragusa le liste della FLC Cgil si sono affermate con circa il.35% dei voti.

Un successo che paga un lavoro fatto in questi anni a tutti i livelli. “La CGIL, commenta Peppe Scifo segretario generale della CGIL di Ragusa, si conferma il primo sindacato in provincia nella scuola e negli enti locali per questo un ringraziamento va a tutte le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno votato ma soprattutto alle persone che hanno scelto di impegnarsi nei propri luoghi di lavoro mettendosi in gioco in prima persona attraverso la candidatura per le Rsu.”

La Funzione pubblica di Ragusa ha registrato un buon risultato complessivo, riconfermando la posizione di primo sindacato in Provincia di Ragusa nelle Funzioni Locali, con 814 preferenze e 49 seggi acquisiti superando, proporzionalmente al numero dei dipendenti in servizio, il già lusinghiero risultato delle precedenti elezioni del 2018. Confermate le posizioni nelle Funzioni Centrali, mentre nel comparto Sanità si registra una decisa flessione delle preferenze, malgrado l’incessante crescita in termini di deleghe sindacali.

“Sentiamo forte il peso della responsabilità impostaci dall’odierno risultato, commentano Peppe Scifo e Nunzio Fernandez, segretario generale della FP CGIL di Ragusa, siamo fiduciosi sul raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati nel nostro programma elettorale, confermiamo sin d’ora il nostro impegno nell’azione sindacale in tutti gli ambiti del Pubblico Impiego. Vogliamo rivolgere un’attenzione particolare all’ambito della Sanità, dove saremo impegnati più di prima a dare voce ai tanti lavoratori che reclamano le giuste tutele.

Ci sentiamo fortemente legittimati a rappresentare le istanze dei lavoratori, che costituiscono e costituiranno sempre la nostra principale motivazione.

Un sentito grazie a tutto il personale dipendente degli Enti che ha voluto, ancora una volta, scegliere la lista della FP-CGIL, un grazie particolare ai 178 candidati, che hanno contribuito con il loro impegno al raggiungimento dell’odierno risultato, certi che l’indispensabile contributo di tutti i lavoratori, ci permetterà di superare agevolmente, le molteplici sfide che ci attendono già da domani. A tutte le elette e gli eletti auguriamo un buon lavoro.”

Salva