A 2 femminile, l’Egea Pvt Modica si fa rimontare da Aragona e retrocede

Perde in casa l’Egela Pvt Modica contro la Seap Dalli Cardillo Aragona nella quarta giornata di andata della Pool Salvezza in Serie A2. Un successo in rimonta (1-3) per il sestetto di Lino Giangrossi al termine di una gara e avvincente. Le aragonesi, dopo avere perso il primo set, hanno avuto la scossa, ribaltando il punteggio, portando a casa l’intera posta in palio.

Le padrone di casa iniziano la partita con Brioli al palleggio, Saccani opposto, M’bra e Longobardi martelli – ricevitori, Salamida e Antonaci centrali, Ferrantello libero.

La Seap Dalli Cardillo Aragona ha risposto con Caracuta in regia, Stival opposto, Cometti e Bisegna al centro, Dzakovic e Zech schiacciatrici, Vittorio libero.ù

Il Modica comincia meglio la partita. Il sestetto di casa si porta avanti 8-6 prima e 16-11 dopo. La squadra di coach Giangrossi commette troppi errori (21-13) e il Modica ne approfitta per correre a vincere il primo set senza particolari problemi: 25-17. Anche il secondo set parte nel segno del Modica: 5-1 e 8-4. Poi buona reazione di Dzakovic e compagne: 13-13. Si gioca punto a punto, con la Seap Dalli Cardillo Aragona più in partita rispetto al primo set: 16-15. Gran finale della Seap Dalli Cardillo Aragona che si esalta e conquista il set sul filo di lana: l’opposto Sara Stival mette a terra il pallone del 23-25.

Il Modica riparte con maggiore veemenza e scappa a condurre 7-2 nel terzo set. Coach Giangrossi chiama time out e al rientro in campo l’Aragona recupera alcuni punti: 8-5. La squadra di coach Giangrossi cresce in ogni fondamentale e supera il Modica: 14-16, 19-21. Ancora una volta la Seap Dalli Cardillo Aragona gioca un ottimo finale di set e ribalta il risultato. La schiacciata di Stival fissa il punteggio sul 21-25. La Seap Dalli Cardillo Aragona continua a giocare una pallavolo redditizia. La formazione aragonese rimane concentratissima e detta legge nel quarto set: 0-7 prima e poi 2-8. Il Modica si ricompatta e rimonta 5-8. La Seap Dalli Cardillo Aragona gioca di squadra e continua a martellare Modica: 13-16 e 14-21. Il finale è di chiara marca aragonese. Il sestetto di Giangrossi chiude in crescendo e vince con grande merito 17-25.

Egea PVT Modica – Seap Dalli Cardillo Aragona 1-3

PARZIALI: 25-17, 23-25, 21-25, 17-25

EGEA PVT MODICA: Saccani, Longobardi 21, Salamida 16, Brioli 3, M’bra 15, Antonaci 5, Ferrantello (L), Gridelli 5, Bacciottini 2. Non entrate: Salviato (L). All. D’amico.

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Caracuta 1, Dzakovic 22, Bisegna 4, Stival 22, Zech 1, Cometti 6, Vittorio (L), Negri 6, Ruffa 3, Zonta. Non entrate: Casarotti. All. Giangrossi.

ARBITRI: Marconi, Kronaj. NOTE – Durata set: 23′, 30′, 25′, 24′; Tot: 102′.

Top scorers: Stival S. (22) Dzakovic D. (22) Longobardi M. (21)

Top servers: Stival S. (3) Dzakovic D. (3) Salamida L. (3)

Top blockers: Negri M. (4) Salamida L. (2) Cometti B. (1)

