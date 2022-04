Scicli, il “Gioia” uscirà. La chiesa cede

Il “Gioia” a Scicli si festeggerà’. La domenica di Pasqua il Cristo Risorto andrà regolarmente per le strade cittadine. La decisione è stata assunta dal consiglio pastoriale del Vicariato di Scicli, alla presenza del Vescovo di Noto, Monsignor Antonio Staglianò.

Ecco il comunicato ufficiale

“Coordinamento delle Parrocchie di Scicli, riunitosi nella serata del 7 Aprile 2022, presso l’auditorium della Chiesa Madonna di Fatima, alla presenza di S.E. il Vescovo di Noto Mons. Antonio Staglianò, accoglie la proposta del Parroco di S. Maria La Nova, il quale, apprezzando la disponibilità al dialogo della comunità cittadina di Scicli, tenendo conto del miglioramento della situazione pandemica, si dichiara disponibile a celebrare i festeggiamenti pasquali, nel rispetto delle normative vigenti e in forma molto sobria (senza fuochi e senza luminarie) avendo lo sguardo rivolto alla sofferenza del Popolo ucraino, in modo da fare sì che il Simulacro del Cristo Risorto ritorni ad essere segno di speranza per la Nostra Città”.

