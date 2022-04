Ciclismo. A Palermo primi risultati per gli Juniores della Almo

Primi importanti risultati per il Gsd Almo Nial Nizzoli che, domenica scorsa, al trofeo Patellaro di Palermo, ha conquistato posizioni di rilievo nella categoria Allievi e in quella riservata al gruppo Juniores. Per quanto riguarda il primo ambito, da sottolineare il terzo posto di Luca Brancato che ha lottato come un leone fino a quando non è riuscito ad arpionare il gradino più basso del podio. Nella squadra Juniores, un altro terzo posto è arrivato con Marco Brancato mentre settimo si è classificato Marco Morgante a incorniciare una domenica ricca di soddisfazioni. “E avrebbe potuto essere ancora più significativa, sul piano dei risultati –afferma Giuseppe D’Aquila per il Gsd Almo – se la prestazione complessiva non fosse stata compromessa da un paio di brutte cadute che hanno riguardato i nostri. E comunque va bene così, guardiamo avanti. E siamo lieti che domenica scorsa sia stato presente anche il patron Auro Nizzoli che ha potuto prendere atto di quanto grande entusiasmo mette la nostra squadra nell’affrontare questi impegni”. Adesso, si corre domenica sempre a Palermo con la seconda edizione del trofeo Sport & Nutrition che si terrà al parco della Favorita. Anche in questa circostanza, il gruppo monterossano sarà presente con i corridori di tutte le categorie e si punta a bissare, se non a migliorare, i prestigiosi risultati ottenuti domenica scorsa visto che ci sono tutte le carte in regola per potere crescere ancora nella maniera migliore.

