Monterosso. Santi Patroni in processione insieme il 24 aprile e l’8 maggio

Grande evento religioso che si ripete dopo anni . Ne danno notizia l’arciprete don Peppino Antoci ed i Comitati dei festeggiamenti patronali di Maria SS. Addolorata e di San Giovanni Battista. I Santi Patroni saranno portati insieme in solenne processione domenica 24 aprile 2022 “domenica in Albis “ e domenica 8 maggio 2022 in occasione della festa degli Angeli come segno tangibile dell’affidamento del popolo monterossano ai santi Patroni.

Inoltre, saranno solennemente esposti nella chiesa di San Giovanni Battista dal 19 al 24 aprile e nel Santuario Diocesano dell’Addolorata dal 24 aprile all’8 maggio.

Salva