Modica. Mobilità Erasmus in polonia per il “Principi Grimaldi”

“Creating Rescue Teams – Getting Ready for Natural Disasters” (Creare Squadre di Salvataggio – Pronti ad affrontare disastri naturali) è il titolo della mobilità ERASMUS+ KA2 nell’ambito delle Partnership strategiche di cooperazione per l’Innovazione e lo scambio di buone pratiche che ha visto l’IPS Principi Grimaldi di Modica, in qualità di scuola coordinatrice, a Słupsk (Polonia) dal 27 Marzo al 2 Aprile scorsi. Sei alunni dell’Istituto, accompagnati dai professori Marina Tidona e Francesco Cavalieri, hanno preso parte alle attività formative e ricreative organizzate dal partner polacco, insieme con altri alunni e docenti provenienti da Portogallo, Romania e Turchia. Il programma delle cinque giornate ha previsto attività lavorative sull’argomento del progetto, socializzando ed interagendo in lingua inglese.

La scuola ospitante, specializzata anche nella formazione professionale (corpo di polizia e militare, veterinaria) ed artistica (fotografia, moda, computer design) ha organizzato varie attività con l’ausilio di studenti della stessa scuola che hanno accompagnato i loro coetanei stranieri per tutta la durata del soggiorno.

La tematica delle squadre di salvataggio in situazioni di disastro naturale ha coinvolto intensamente gli studenti che, tra le diverse attività organizzate, hanno avuto modo di assistere ad una lezione teorica e pratica di primo soccorso, ospiti della locale università. Gli studenti hanno anche trascorso una giornata-tipo in una delle grandi stazioni di vigili del fuoco, operanti nella città di Słupsk con grande partecipazione e coinvolgimento.

La comunanza di situazioni di pericolo naturali presenti nella storia, antica e recente, della Polonia e delle varie nazioni partner, ha creato un’atmosfera di reciproca solidarietà che ha innescato scambi ricchi di esperienze condivise e la scoperta di nuove realtà, all’insegna del comune e fraterno sentire europeo.

Oltre ad una breve visita alla bellissima città di Danzica, hanno fatto da contorno luoghi di interesse didattico e culturale come l’“Experiment Science Center“di Gydnia, dove gli studenti hanno potuto interagire direttamente su esperimenti di natura scientifica divertendosi, individualmente o in gruppo. Ha suscitato molto interesse la visita al museo d’arte di Słupsk, dedicato all’eclettico artista, filosofo, drammaturgo e pittore polacco Witkacy. Particolarmente sentita la visita alle sezioni del museo che documentano la travagliata storia della Pomerania, regione più volte sottoposta a dominazioni e guerre durante i secoli.

L’attività continuerà con lo sviluppo di un portale appositamente progettato dove verranno raccolti dati e pubblicati risultati e contributi da parte di tutti i paesi partner. Una mobilità in Romania, in tarda primavera, sancirà la conclusione del progetto.

Salva