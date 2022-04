Il concorso “La Sicilia, danza Csen” il 22 maggio a Modica

Il comitato Csen provinciale di Ragusa sta allestendo la seconda edizione de “La Sicilia, danza Csen”, il concorso di danza classica, moderna e contemporanea in programma il 22 maggio al teatro Garibaldi di Modica. In particolare, è stata definita la giuria internazionale che avrà il compito di valutare le performance di tutti i concorrenti. E’ formata da Dario Biuso che ricoprirà il ruolo di direttore artistico del concorso e che vanta un curriculum di tutto rispetto in ambito nazionale e internazionale. Altri componenti della giuria saranno Ekaterina Dalskaya, ballerina e docente al teatro Bolshoi di Mosca; Luisella Milza, organizzatrice di una competizione internazionale di richiamo a Berlino; Rosanna Brocanello, direttrice Centro Opus ballet; e Yasset Roldan, primo ballerino al Royal opera house. “Come è possibile verificare – afferma il presidente provinciale del Csen Ragusa, Sergio Cassisi – si tratta di una compagine di grandissimo valore che fornisce lustro alla nostra manifestazione. Per questo motivo ringrazio tutti i componenti della giuria che hanno accettato il nostro invito e che si daranno da fare per cercare di svolgere al meglio il loro compito. Abbiamo ricevuto il sostegno del Comune di Modica, con il sindaco Ignazio Abbate e l’assessore Maria Monisteri, e della fondazione Teatro Garibaldi, con il sovrintendente Tonino Cannata. E’ ancora possibile iscriversi e per farlo basta consultare i nostri canali social oppure chiamare il 391.3802797. Ce la metteremo tutta per riuscire a dare vita a una kermesse di grande respiro”.

