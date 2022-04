Si ricomincia a nuotare: domenica grande raduno a Modica

La vita torna lentamente alla normalità e con essa anche la pratica sportiva. In particolar modo il mondo degli sport acquatici che da poco ha ritrovato anche il sano agonismo che ormai mancava da due anni. In quest’ottica un evento particolarmente importante per il nuoto provinciale è quello che si è svolto domenica presso la piscina comunale di Modica sotto la regia impeccabile del Gruppo Vitality. Oltre un centinaio di giovani e giovanissimi nuotatori (nati dal 2008 fino al 2013) si sono sfidati in tutti e tre gli stili dando vita ad una giornata di straordinaria normalità di cui tutti i presenti, genitori sugli spalti compresi, sentivano oramai il bisogno. Elencare tutti i vincitori sarebbe esercizio lungo oltre che di secondaria importanza visto a che a vincere, oggi come non mai, sono stati tutti i partecipanti. Non è una frase fatta nè scontata. A vincere è stato lo sport e il nuoto in particolare. A vincere è stato tutto il team Vitality, sia Modica che Ragusa, oltre che la società amica Erea, storica scuola di nuoto del capoluogo ibleo. “Le società hanno saputo resistere tra mille sofferenze a due anni di stop forzato, molti praticanti si sono allontanati e riportarli in acqua spesso si rivela più difficile del previsto. Ma nonostante le difficoltà oggettive vedere gli spalti pieni di genitori contenti e i ragazzi in batteria pronti a partire ci ha riempito il cuore di gioia e ci fa ben sperare per il futuro”, ha commentato Andrea Ascenzo responsabile del Gruppo Vitality.

