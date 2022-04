Il Modica ha ripreso gli allenamenti in vista del ProRagusa

Il Modica Calcio ha ripreso ieri gli allenamenti in vista del derby di sabato prossimo allo stadio “Aldo Campo”, dove i rossoblù di Giancarlo Betta saranno ospiti del Pro Ragusa dell’ex Carmelo Giglio.

Seduta di allenamento soprattutto atletica per Vindigni e compagni che in questo ultimo scorcio di stagione saranno impegnati su più fronti e giocheranno praticamente ogni tre giorni tra campionato e Coppa Italia, motivo per cui il tecnico rossoblù vuole che la squadra sia pronta oltre che sotto l’aspetto mentale anche sotto quello fisico.

Per quanto riguarda la sfida di Coppa Italia con il Rocca Acquedolcese valida per i quarti di finale della competizione, ieri pomeriggio il Comitato Sicilia della LND ha ufficializzato le date dei due incontri. La partita di andata si giocherà mercoledì 13 aprile a Rocca di Caprileone con inizio alle ore 16, mentre il return match al “Vincenzo Barone” si giocherà il 27 aprile con fischio d’inizio alle 16,30.

I rossoblu, torneranno ad allenarsi già nel pomeriggio e lo faranno con sedute pomeridiane fino a venerdì, quando Giancarlo Betta al termine della seduta di rifinitura diramerà la lista dei convocati per la gara di sabato pomeriggio con il Pro Ragusa.

