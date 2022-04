Convegno su ZES giovedì a Ragusa, appuntamento da non perdere

Un importantissimo incontro sulle ZES domani, 7 aprile, si terrà presso la Camera di Commercio di Ragusa. Al centro dell’incontro, al quale parteciperanno tra gli altri il Presidente della CAMCOM del Sud Est, Pietro Agen, e l’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Mimmo Turano, il futuro delle cinque ZES della provincia di Ragusa, ovvero Modica, Pozzallo, Ragusa, Comiso e Vittoria. Le Zone Economiche Speciali (ZES) all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative, ospitano oggi in tutta la provincia centinaia di aziende e si propongono, in un immediato futuro, ad ospitarne altre grazie alle agevolazioni fiscali che garantiscono. “Un appuntamento da non perdere – commenta il Sindaco di Modica – perché si parlerà delle agevolazioni che in alcuni casi arrivano anche ad uno sgravio totale del 100%. In pratica le aziende non dovranno pagare le tasse ma investiranno il corrispettivo dovuto per opere di crescita infrastrutturale. Un’opportunità unica che, sono sicuro, spingerà tante altre imprese ad investire in questo territorio. Per tale motivo invito a partecipare le Associazioni di categoria, i commercialisti e i responsabili delle aziende all’incontro di domani che chiarirà le modalità di funzionamento degli sgravi fiscali grazie alla presenza di personalità autorevoli del settore”.

