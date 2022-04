RiGenerazione Scuola. Lorefice(M5S): “Fondi alle scuole iblee”

Esprimo soddisfazione per la buona partecipazione delle scuole iblee al bando indetto dal Ministero dell’Istruzione per l’educazione alla transizione ecologica, nell’ambito del “Piano RiGenerazione scuola”, grazie al quale in provincia di Ragusa arriveranno 1 milione e 510 mila euro, da fondi PON-REACT EU.” E’ quanto dichiara la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (M5S), che nei mesi scorsi aveva invitato gli istituti scolastici a sfruttare questa utile opportunità.

“Per la provincia di Ragusa, – specifica – nella graduatoria finale figurano 24 progetti presentati da scuole statali del primo ciclo e da istituti omnicomprensivi e 7 progetti presentati da istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione e dagli istituti omnicomprensivi.

Di seguito l’elenco delle scuole iblee vincitrici:

1. Istituto Comprensivo Cap. Puglisi, Acate

Istituto Comprensivo G. Verga, Comiso

Scuola Primaria Primo Circolo Comiso De Amicis, Comiso

Istituto Comprensivo “Gesualdo Bufalino”, Comiso

Istituto Comprensivo Luigi Pirandello, Comiso

Istituto Comprensivo Luigi Capuana, Giarratana

Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, Ispica

Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani, Modica

Istituto Comprensivo Antonio Amore, Pozzallo

Istituto Comprensivo G. Rogasi, Pozzallo

Istituto Comprensivo Maria Schinina’, Ragusa

Scuola Primaria Mariele Ventre, Ragusa

Istituto Comprensivo Berlinguer, Ragusa

Scuola Primaria Paolo Vetri, Ragusa

Istituto Comprensivo S. Quasimodo, Ragusa

Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, Scicli

Istituto Comprensivo Elio Vittorini, Scicli

Istituto Comprensivo Giovanni Dantoni, Scicli

Istituto Comprensivo Filippo Traina, Vittoria

Scuola Primaria Vittoria Quarto Circolo, Vittoria

Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia, Vittoria

Istituto Comprensivo Portella Della Ginestra, Vittoria

Istituto Comprensivo Giuseppe Caruano, Vittoria

Istituto Comprensivo Francesco Pappalardo, Vittoria

Istituto Superiore Galileo Ferraris Ragusa

Liceo Scientifico Enrico Fermi Ragusa

Ist Prof Alberghiero Principi Grimaldi, Modica

Istituto Superiore Quintino Cataudella, Scicli

Istituto Tecnico Enrico Fermi, Vittoria

Istituto Superiore Giosuè Carducci, Comiso

Istituto Superiore G.Marconi, Vittoria

Lorefice spiega: “Alle scuole del primo ciclo che hanno partecipato all’avviso “Edugreen: laboratori di sostenibilità” andrà un contributo di 25.000 euro ciascuna, utili per consentire agli studenti di apprendere elementi di scienze, di educazione alimentare e alla sostenibilità, sperimentando direttamente in ambienti naturali di esplorazione, attraverso l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno o più plessi.

Invece, alle scuole del secondo ciclo che hanno partecipato all’avviso “Laboratori green, sostenibili e innovativi” andrà un contributo di 130.000 euro ciascuna. Tali risorse verranno impiegate per la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica, declinati in base alle specificità dell’istituto e con l’utilizzo di tecnologie innovative.

Attraverso le molteplici risorse investite in questi anni e i progetti proposti puntiamo a creare una scuola sempre più inclusiva e stimolante per bambini e ragazzi, che sappia indirizzarli verso un futuro ecosostenibile.” Conclude la presidente.

