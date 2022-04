Cna e CTCM Modica. Accordo a rilancio collaborazione esistente

La Cna territoriale di Ragusa e il Consorzio di tutela del cioccolato di Modica Igp hanno sottoscritto un accordo per rilanciare la collaborazione già esistente e volta a fornire agli associati assistenza, servizi e formazione sempre più qualificati oltre a sensibilizzare l’attenzione dei produttori anche sui mercati internazionali. L’intesa è stata sottoscritta dal presidente della Cna territoriale di Ragusa, Giuseppe Santocono, e dal presidente del Ctcm, Salvatore Peluso. Al momento della firma erano presenti, tra gli altri, il vicepresidente nazionale Cna Pippo Cascone, il segretario territoriale Carmelo Caccamo mentre il consorzio, oltre a Peluso, era rappresentato anche dal direttore Nino Scivoletto. Da registrare altresì la presenza, in videoconferenza, del responsabile nazionale Cna agroalimentare Gabriele Rotini, del responsabile agroalimentare Cna Sicilia, Tindaro Germanelli, e di alcuni produttori. L’appuntamento di ieri è servito per presentare ufficialmente la barretta istituzionale con il logo Cna che girerà il mondo. E’ il frutto dello straordinario lavoro portato avanti negli anni da Rotini che è riuscito sempre a coniugare il ruolo del sistema Cna agroalimentare con la valorizzazione delle Igp sul territorio nazionale. “E’ il primo passaggio – sottolinea il presidente Santocono – di una importante collaborazione che intende fornire servizi e formazione per fare crescere le imprese. Guardiamo con attenzione ai produttori del cioccolato di Modica Igp e vogliamo fornire loro sempre più assistenza e formazione, così da qualificare la loro azione e fare crescere la loro presenza nei mercati internazionali”. La Cna, che ha presentato la propria carta dei servizi, predisporrà un apposito corso di formazione sull’internazionalizzazione.

