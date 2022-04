Ragusa. Prima seduta della nuova Consulta Comunale Giovanile

Si è svolta al comune di Ragusa la prima seduta della nuova Consulta Comunale Giovanile, in carica per il biennio 2022/2024.

La Sala Giunta ha ospitato questo momento, accogliendo i ragazzi che, rispondendo al bando pubblicato negli scorsi mesi, ne sono stati nominati membri. Si tratta di 25 giovani, tra uscenti riconfermati e nuovi. A dare loro il benvenuto il Sindaco Peppe Cassì, il Presidente del Consiglio Fabrizio Ilardo, l’Assessore Clorinda Arezzo, il delegato Politiche Giovanili Simone Digrandi, presente anche il Consigliere Comunale Giovanni Gurrieri. Alcuni dei membri erano collegati in remoto. Subito dopo la presentazione di ognuno, ed una breve relazione da parte del presidente uscente Simone Diquattro sulle attività del biennio precedente, si è proceduto all’elezione delle cariche: confermato l’uscente e rieletto anche il Vice Presidente, Luca Battaglia. Spazio poi per le prime proposte votate dall’organismo, tra cui la riorganizzazione dei gruppi di lavoro e un atto di indirizzo che impegna l’Amministrazione a coinvolgere una delegazione in quelle cerimonie civili e religiose attinenti ai giovani.

“Dare continuità a un percorso non scontato come quello della Consulta – dichiara il sindaco Peppe Cassì – è un atto significativo tanto quanto avviarlo. L’inizio di un nuovo ciclo, che per certi aspetti si pone in continuità con quello precedente, dimostra innanzitutto la qualità del lavoro svolto della Consulta in questo biennio e l’impegno che i nostri uffici hanno profuso per sostenerlo. Oggi la Consulta è un organismo solido, che sa guardare avanti e che sono certo continuerà a operare per mettere la politica a servizio delle generazioni più giovani.”

“In questi anni siamo sempre stati a supporto della Consulta – aggiunge Simone Digrandi – dando seguito operativo a tutte le idee da loro proposte. Per la prima volta non solo l’organismo ha completato il proprio ciclo biennale, ma ne è partito un altro, con un cospicuo aumento dei membri, provenienti da tante espressioni giovanili della città, non solo politiche ma anche culturali e sportive. Siamo riusciti anche a coinvolgere tutti gli istituti superiori della città, ognuno con un proprio rappresentante. Dato inoltre che alcuni membri vivono fuori, abbiamo disposto che sarà sempre possibile la modalità mista: ad ogni seduta si potrà essere in presenza o intervenendo da remoto, con il supporto anche di un sistema certificato per le votazioni online, sperimentato per l’elezione delle cariche”.

“Non posso non esprimere orgoglio e soddisfazione per la mia rielezione – afferma Simone Diquattro – che significa da un lato aver seminato bene in questi anni grazie all’assemblea uscente che mi ha sempre supportato, dall’altro aver conquistato la fiducia dei nuovi membri che ci hanno guardato finora dall’esterno. Finalmente la consulta può ripartire concretamente. Tante le adesioni. Ho molte aspettative per questo nuovo mandato, considerato che all’orizzonte abbiamo una situazione pandemica in conclusione e che potremmo iniziare a fare attività in presenza. Questa rielezione è un segnale forte che mi spinge a fare e pretendere sempre di più per i giovani ragusani, in tutte le sedi e occasioni.”

“Il momento più bello durante la mia rielezione – questo il commento di Luca Battaglia – è stato essere circondato da tanta gente felice di mettersi in gioco per la propria città. Nuovi volti, nuove idee, nuove iniziative, mantenendo lo stesso comune obiettivo: dar voce alle tante idee e proposte provenienti dai giovani ragusani. In qualche modo questa realtà, e nel piccolo la carica che nuovamente sono tenuto a ricoprire, mi lega ad uno dei miei principali interessi: valorizzare al meglio la mia Ragusa, che può e deve offrire tanto ai giovani.”

Componenti della Consulta Comunale Giovanile per il biennio 2022/2024 sono: Simone Diquattro, Biagio Gravina, Enrico Bellina Terra, Andrea Manenti, Giovanni Bracchitta, Giulio Iozia, Giuseppe Arezzi, Lorenzo Nicita, Roberta Raniolo, Benedetto Spadaro, Stefano Guastella, Francesca Massari, Ismael Giovanni Scribano, Hala Fuad, Giulia Occhipinti, Lorenza Tumino, Federico Martorana, Marika Frasca, Alessandro Occhipinti, Aurora Luminare, Luca Battaglia, Simone Buffolino, Michael Cabibbo, Gianluca Tidona, Giovanni Rosso.

Si ricorda che, al di là dei membri ufficiali, qualsiasi giovane che volesse partecipare ad una riunione per esprimere una propria idea o proposta può richiederlo, utilizzando il form presente sul sito dell’Ente, nella sezione dell’Informagiovani dedicata alla Consulta. Per maggiori dettagli e per seguire tutte le attività dell’organismo è possibile seguire la pagina facebook della Consulta e l’account Instagram @informagiovaniragusa.

Salva