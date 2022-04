Calcio. Ragusa sempre più vicino al traguardo. Pari col Nebros

Un altro piccolo passo verso il traguardo. L’ha compiuto il Ragusa calcio pareggiando ieri in trasferta al Vasi di Gliaca di Piraino contro l’ostica Nebros. Gli azzurri, tra l’altro, si mangiano le mani per il rigore sprecato praticamente all’ultimo giro di lancetta. Il tiro dagli undici metri di Grasso parato dall’estremo difensore peloritano. Prima una gara che il Ragusa ha cercato di indirizzare lungo la giusta rotta partendo con piglio deciso e sbloccandola dopo i primi diciotto minuti con il tiro di Messina che ha messo fuori causa il portiere avversario. “Per i primi venticinque minuti – spiega l’allenatore delle aquile, Filippo Raciti – l’abbiamo giocata così come l’avevamo preparata. E, sinceramente, abbiamo messo un po’ di pressione addosso alla difesa della Nebros. Poi, un rigore concesso con mano larga dal direttore di gara ha permesso ai locali di impattare il risultato e in quel momento il match ha assunto un’altra dinamica. Almeno con riferimento alla fase finale della prima frazione di gioco. Nella ripresa, abbiamo ripreso a macinare gioco e non abbiamo centrato qualche tiro piazzato veramente invitante. Fino all’episodio del rigore. Comunque, il punto ci consente di migliorare ulteriormente la classifica anche se abbiamo dovuto rimandare la conquista del traguardo finale che, alla luce di come si erano messi i risultati, poteva consentirci di ipotecare tutto in occasione dei prossimi novanta minuti. Potrà accadere così anche domenica prossima sebbene non dipenda soltanto da noi che, intanto, dovremo pensare a svolgere nel modo migliore i nostri compiti”.

Il direttore generale Alessio Puma si dice rammaricato per la mancata conquista del successo. “Siamo stati forse un po’ meno cinici di altre volte – continua Puma – ma ci può stare. E’ stata una partita maschia e faccio i complimenti sia ai nostri ragazzi sia ai calciatori della Nebros che hanno lottato senza risparmiarsi un attimo. Ed è giusto che sia così. Dispiace per l’occasione d’oro sprecata nel finale ma ora pensiamo a preparare nel modo migliore la prossima finale. E speriamo di potere festeggiare nella maniera migliore dinanzi al nostro pubblico”. Una nota a margine. Con l’ennesimo risultato utile consecutivo, il Ragusa, da oggi, è l’unica squadra imbattuta in Italia dalla Serie A all’Eccellenza, visto che il Torreviscosa, formazione dell’Eccellenza friulana che deteneva lo stesso record stagionale assieme alle aquile azzurre, ha perso ieri con il risultato di 2-0.

