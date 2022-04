Presentati i Teleri del Carmine. La cura del patrimonio modicano

Nella chiesa di San Paolo a Modica si è svolta l’attesa presentazione dei teleri alla presenza del Soprintendente ai beni Culturali Dr. Antonino De Marco, dell’Assessore Comunale ai beni culturali D.ssa Maria Monisteri, dell’ispettrice onoraria della Soprintendenza Prof.ssa Maria Terranova e della restauratrice D.ssa Gaetana Ascenzo. L’incontro, coordinato dal Parroco Don Rosario Rabbito, rientra nel novero delle iniziative supportate dall’Associazione La Via delle Collegiate per la valorizzazione e promozione del grande patrimonio culturale religioso della città di Modica.

La presentazione ha visto la moderazione del parroco Don Rosario Rabbito che ha aperto l’incontro con una riflessione sul senso della scoperta di queste opere, sono seguiti i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura Maria Monisteri che ha ringraziato la Parrocchia di San Paolo Apostolo al Carmine e La Via delle Collegiate per aver organizzato l’evento di esposizione di queste importanti opere d’arte alla città nel contesto di una rete di enti e persone che collaborano insieme per la cultura cittadina.

Ha fatto seguito l’intervento della Dr. Gaetana Ascenzo che ha spiegato alla platea gli interventi fin ora fatti per la messa in sicurezza delle opere rimaste e la difficoltà di trattare simili opere nel loro stato di deterioramento; ha fatto seguito la Prof.ssa Maria Terranova che ha illustrato il contesto storico e le ricerche d’Archivio fin ora condotte per conoscere più approfonditamente la storia di queste meravigliose opere ritornate dal passato e ha illustrato la composizione artistica delle stesse. Infine il Soprintendente dei Beni Ambientali e Culturali di Ragusa ha chiarito la volontà da parte della Soprintendenza di fare rete tra tutti i soggetti promotori di cultura, di superare antiche diatribe e di collaborare in un’ottica positiva per il territorio. Ha confermato l’impegno del dipartimento per il restauro dei Teleri che oggi rappresentano un unicum nella Sicilia orientale adottando quelle sinergie similmente agli ultimi interventi dei Santoni di San Pietro.

La notevole presenza di pubblico ha dimostrato che la cultura e la cura del patrimonio culturale sono problematiche sentite come prioritarie per la Città e in questo senso la presentazione dei Teleri del Carmine rappresenta un passo importante per uno spirito di collaborazione, auspicano gli organizzatori, che possa sempre più creare rete e un sistema virtuoso della cultura come motore di sviluppo della coscienza civica e del territorio.

