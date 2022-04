24 Ore Business School punta su formazione professionale al sud

24ORE Business School è la prima scuola di formazione digitale italiana. Negli ultimi due anni ha accelerato sulla digitalizzazione per ampliare l’accesso alla formazione professionalizzante, registrando un significativo incremento degli studenti provenienti dal Sud e dalle Isole. Registra circa 15 mila studenti annui tra giovani neolaureati, manager e professionisti. Duemila studenti all’anno sono stati inseriti nel mondo del lavoro con tassi di conferma superiori al 95%. Garantisce una formazione completa in linea con le esigenze di mercato, grazie a una faculty unica composta da docenti, manager d’azienda, consulenti e giornalisti italiani e internazionali con esperienza diretta di settore, approccio pragmatico e orientato al business. Oggi un nuovo spaccato di analisi, volto a comprendere la risposta a un’offerta formativa di corsi dedicati al tema della sostenibilità, conferma la scelta di investire nella digitalizzazione, nella formazione e nell’utilizzo della tecnologia, per raggiungere chiunque voglia formarsi. Se per numero di iscritti a questa tipologia di corsi e master è la Lombardia a guidare le regioni con 174 studenti formati nell’ultimo anno, seguita dal Lazio con 76 fruitori del master e dal Veneto con 39, è la Campania a registrare l’incremento più considerevole con un aumento degli iscritti da 1 a 45 studenti in un anno. Crescite percentuali considerevoli si osservano anche in Puglia (da 1 a 36 pari) e in Sicilia (da 2 a 35). Negli ultimi anni a guidare l’offerta i corsi Part Time, scelti nel 2021 da 452 studenti e destinati quindi a un pubblico più adulto che sceglie di formarsi nei weekend. L’area tematica con maggior offerta che abbia un titolo contenente la parola sostenibilità, è l’area Gestione di Impresa, Export e Internazionalizzazione.

