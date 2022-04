Ragusa. On line la Relazione CUG del personale per l’anno 2021

È consultabile online, sul sito del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la relazione del CUG sulla situazione del personale relativa all’anno 2021.

“Siamo soddisfatti per l’esito della relazione e per il lavoro svolto dal Comitato unico di garanzia – ha dichiarato il Commissario straordinario del LCC di Ragusa Salvatore Piazza – in linea col Piano triennale delle azioni positive che ha lo scopo di garantire, all’interno dell’ente provinciale, la parità e le pari opportunità, il benessere organizzativo ed il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica”.

La relazione ha un duplice obiettivo: presentare uno spaccato sulla situazione del personale, analizzando i dati forniti dall’Amministrazione e, al tempo stesso, costituire uno strumento utile per le azioni di benessere organizzativo da promuovere, verificando lo stato di attuazione di quelle già inserite nel Piano di azioni positive adottato dall’Amministrazione.

Compito del CUG è ricongiungere i dati provenienti da vari attori interni alla propria organizzazione per trarne delle conclusioni in merito all’attuazione delle tematiche di sua competenza: attuazione dei principi di parità e pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche sul luogo di lavoro.

Si tratta quindi di un passaggio significativo previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 sulle “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG”, così come integrata dalla Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione Pubblica e Dipartimento Pari Opportunità.