Modica, bonus energia: via all’erogazione

Sono in erogazione da oggi i buoni energia per il sostegno ai modicani in difficoltà economiche a causa della pandemia da Covid 19. Gli importi arriveranno direttamente sui conto corrente degli aventi diritto. Quarantadue di essi invece dovranno ritirare il bonus direttamente per cassa quindi recandosi presso una filiale Unicredit muniti di documento di identità e codice fiscale. Sono 1007 i mandati pronti per un totale di 193.850 euro. “Come già detto in occasione dell’erogazione dei buoni spesa la scorsa settimana, in questo preciso momento storico è dovere di ogni amministratore cercare di fare il meglio e il più possibile per i propri cittadini – commenta il Sindaco – ed è quello che stiamo facendo a Modica. Raccolgo molti commenti positivi da parte di chi ha potuto usufruire di questi aiuti economici che abbiamo voluto concentrare sui beni di prima necessità, come appunto la spesa alimentare, e l’energia, la voce di spesa che sta tartassando maggiormente le famiglie italiane. Questi aiuti economici insieme al recente bonus carburante per le aziende agricole sono solo gli ultimi, in ordine di tempo, dei vari modi che abbiamo pensato per alleviare le sofferenze dei modicani dovute a questi due anni terribili”.

