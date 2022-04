A Modica il convegno regionale UNASCA

Si è tenuto domenica 3 aprile a Modica, presso l’Auditorium Pietro Floridia, il convegno regionale dell’UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica).

Il tema della giornata è stato “la formazione alla base del trasporto professionale e della transizione ecologica. Il ruolo strategico delle autoscuole”. L’assise ha permesso l’incontro delle diverse realtà siciliane siciliane impegnate nella formazione dei trasporti.

I lavori sono stati aperti da Antonio Datri, presidente nazionale UNASCA, e gli interventi sono stati curati da Emilo Patella, Segretario nazionale autoscuole; da Massimiliano Baglieri, componente della segreteria nazionale; da Ignazio Zammataro coordinatore regionale delle autoscuole siciliane e da Salvatore Tasca, segretario provinciale delle autoscuole iblee. All’incontro è intervenuto in streaming anche l’assessore regionale ai Trasporti, On. Marco Falcone.

Ai presenti, provenienti da tutto il territorio siciliano, è stata donata una tavoletta di cioccolato modicano, che per l’occasione era confezionata con i colori dell’associazione Unasca.

La città di Modica ancora una volta si conferma centro importante per il territorio regionale.

