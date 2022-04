“Coerenza”(?) nel Vicariato di Modica sulla Madonna Vasa Vasa

La decisione di svolgere la cerimonia della “Madonna Vasa Vasa” a Modica, assunta dal parroco della Chiesa di Santa Maria di Betlem, “esalta” ancora una volta la coerenza che domina all’interno del Vicariato cittadino. Quest’ultimo appena pochi giorni fa, attraverso un comunicato, aveva annunciato che la “Vasata” il mezzogiorno di Pasqua, a causa dell’andamento epidemiologico, non si sarebbe svolta. Nonostante a Modica i numeri dei positivi siano in crescendo, invece, domenica scorsa durante la Santa Messa Don Antonio Fargione ha annunciato l’esatto contrario.

L’unica raccomandazione per i fedeli “rispettare tutte le misura di sicurezza”.

La domanda è: ma il Vicariato modicano ha potere decisionale oppure ogni decisione la può assumere chiunque? Insomma: “cu è ca cumanna”?

Don Forgione ha sottolineato che non è una festa parrocchiale ma una festa della città, che in molti gli hanno chiesto il ritorno dell’appuntamento, confermando così che non è stato un ripensamento del vicariato, cui il vescovo Mons. Antonio Staglianò aveva demandato l’onere di decidere caso per caso.

La chicca finale: la Madonna Vasa Vasa replicherà anche la sera…così siamo tutti a posto e che il buon Gesù ci protegga.

