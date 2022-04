Vittoria, morto Angelo Marotta. Si era esibito a “Tu sì che vales”

Perde il controllo della propria auto, finisce contro una vettura in sosta e muore. E’ deceduto stamattina il vittorese Angelo Marotta, 63 anni, diventato noto per la sua esibizione, lo scorso 30 ottobre nella celebre trasmissione di Canale 5 “Tu sì che vales”, con un numero di balli e acrobazie. Non si esclude un malore. Il sinistro è avvenuto in Via Garibaldi. Inutili i soccorsi. Sul posto per i rilievi la polizia locale. La salma si trova nell’obitorio del cimitero di Vittoria a disposizione dell’autorità giudiziaria. I mezzi sono stati sequestrati.

Salva