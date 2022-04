Pozzallo. Lavori di dragaggio porto piccolo, indifferibili

Nella giornata di ieri si è svolta una riunione operativa nella Capitaneria di Porto di Pozzallo sulla questione dell’insabbiamento del porto piccolo che ha creato gravissimi disagi ai pescatori e agli operatori dei pontili galleggianti.

Alla riunione hanno partecipato il Comandante della Capitaneria di porto Donato Zito e i suoi collaboratori, l’ing. G. Teresi dell’Assessorato Regionale alle infrastrutture, il dottor Aldo Vernengo dell’ARTA, l’ing. F. Giordano che è il progettista incaricato e il Sindaco di Pozzallo. L’incontro è stato preceduto da diverse interlocuzioni del Comandante Zito e del Sindaco di Pozzallo con l’Assessore Regionale Falcone.

Il Sindaco Roberto Ammatuna ha preteso preliminarmente dalle Autorità Regionali tempi rapidissimi sull’inizio dei lavori di dragaggio.

L’ingegnere Teresi si è impegnato a preparare un progetto di somma urgenza per abbreviare i tempi burocratici e ha invitato il sindaco ad interloquire con l’Assessore Regionale On. Falcone e con il Direttore Generale dell’Assessorato Regionale per reperire tutti i fondi necessari ai lavori. Durante il sopralluogo si è avuta la possibilità di interloquire con una rappresentanza dei pescatori e degli operatori titolari dei pontili galleggianti che hanno manifestato tutto il loro disagio ai partecipanti al tavolo tecnico.

