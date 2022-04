A Comiso grande manifestazione per la pace

Lievitano di giorno in giorno le adesioni (ieri erano arrivate a quota settanta) alla manifestazione quarantesimo anniversario (1982/2022) della marcia contro i missili Cruise e oggi contro la guerra in Ucraina.

La ricorrenza vedrà la nutrita presenza di Partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, Comuni isolani con in testa Palermo (Vittoria, Scicli, Pozzallo e Comiso quelli della prov. di Ragusa che hanno aderito), associazioni di categoria, del volontariato, consulte sociali, provenienti da ogni angolo della Sicilia.

Pullman organizzati agli istituti superiori della provincia, vedranno gli studenti raggiungere Comiso nel primo pomeriggio.

L’appuntamento è per Lunedì 4 aprile alle 16,30 al parco urbanistico dell’Ippari a Comiso (Baden Powel) attrezzato con servizi messi a disposizione dell’amministrazione comunale di Comiso.

Il corteo si snoderà lungo la Via San Biagio sino ad arrivare in Piazza Fonte Diana.

“Tante le adesioni da parte di associazioni, gruppi e scuole. Un segnale importante, commenta Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa tra i promotori della manifestazione, in questo momento tragico e difficile per lo scoppio di una guerra in Europa che si aggiunge alle altre sparse nel mondo.

Dopo 40 anni l’intento è quello di ricostruire il movimento per la pace partendo dalla riscoperta di un termine che allora era patrimonio della totalità del movimento: disarmo.

Oggi la questione del disarmo deve tornare ad essere centrale nella prospettiva di un futuro di pace. È importante ritornare al senso delle parole: pace e disarmo sono elementi inscindibili. Chi oggi pensa di scendere in piazza per la Pace e votare l’aumento delle spese militari in Parlamento è in forte contraddizione.”

Lunedì 4 aprile alle ore 7,30 la rubrica mattutina del TGR Sicilia “Buongiorno Regione” dedicherà spazio alla manifestazione.

